Matrimonio a prima vista: Fulvio e Federica si separano legalmente (Di giovedì 16 gennaio 2020) Matrimonio a prima vista: che fine hanno fatto Fulvio e Federica A quasi un anno dalle registrazioni dell’ultima edizione di Matrimonio a prima vista Fulvio Amoruso e Federica Majorano hanno preso la decisione di separarsi legalmente. È stato lo stesso toscano a rivelarlo ai suoi follower su Instagram, dove ha postato delle storie proprio insieme … L'articolo Matrimonio a prima vista: Fulvio e Federica si separano legalmente proviene da Gossip e Tv. Leggi la notizia su gossipetv

