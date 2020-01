Massimo Doriani (Accademia Imago): Arte, etica e bellezza, ecco le risorse per salvare Napoli (Di giovedì 16 gennaio 2020) Sabato 18 Gennaio porte aperte alla Accademia Imago. L’ente presieduto dallo psicoterapeuta Massimo Doriani, inventore del Festival dell’Arte che cura la cui quArte edizione si è conclusa a fine dicembre, ripArte nel nuovo anno con un Open Day in svolgimento a partire dalle 15:30 nella sede di via Depretis, per incontrare personalmente tutti coloro che desiderano conoscere più approfonditamente l’offerta formativa e l’organizzazione della Scuola di Arti Terapie “Arte che Cura”. “In particolare – spiega Doriani – sarà possibile incontrare i docenti dell’Accademia, ai quali sarà possibile porre tutte le domande e dissipare ogni dubbio eventuale sulle attività che essa svolge e le prospettive formative e professionali che apre”. Sarà una occasione anche per illustrare i progetti in campo per il 2020? Iniziative che si preannunciano come opportunità anche per la ... Leggi la notizia su ildenaro

