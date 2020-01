Martina Nasoni fa dietrofront e difende Daniele: “Non ho rifiutato il trono, calmatevi” (Di giovedì 16 gennaio 2020) Martina Nasoni ha rilasciato un’intervista di recente a Di Più TV in cui ha fatto delle confessioni inaspettate su Daniele e su Uomini e Donne. La ragazza aveva lasciato intendere di aver rifiutato il trono di Maria De Filippi in virtù dei sentimenti nutriti nei confronti del ragazzo. Le cose, però, pare non stiano esattamente in questo modo. Da poche ore, infatti, la vincitrice della precedente edizione del Grande Fratello ha pubblicato delle Instagram Stories in cui ha messo i puntini sulle i facendo un clamoroso dietrofront. Il chiarimento di Martina Nasoni A seguito delle dichiarazioni rilasciate a Di Più TV su Daniele, Martina Nasoni è finita nella bufera. Da tale intervista è emerso che l’ex gieffina sia rimasta profondamente delusa dal comportamento del suo ex specie per un retroscena risalente alla fine dell’anno scorso. La ragazza, infatti, aveva fatto capire ... Leggi la notizia su kontrokultura

KontroKulturaa : Martina Nasoni fa dietrofront e difende Daniele: 'Non ho rifiutato il trono, calmatevi' - - stopmymind_ : Comunque non lo sapevo che Martina Nasoni ci stesse ancora dotto per Daniele Dal Moro - icarvsplume : Elisa De Panicis si sta comportando come una Martina Nasoni qualunque invaghita di Daniele ma chi Dal Moro (??) #gfvip -