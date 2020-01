Mariella Milani, furto a casa della giornalista del Tg2: arrestata la colf (Di giovedì 16 gennaio 2020) furto a casa della giornalista del Tg2 Mariella Milani. A raccontare la vicenda è il Corriere della Sera: Mary Luzy Lima de Oliveira, brasiliana di 36 anni, prestava servizio come colf a casa della Milani. In un primo furto, la donna aveva portato via le posate d’argento e solo dopo la giornalista si è accorta della sparizione di un paio di orecchini di brillanti del valore di 100 mila euro. La denuncia era già scattata al primo furto e gli agenti del commissariato di Borgo, che hanno arrestato la 36enne, hanno scoperto che il suo era un ‘modus operandi’ seguito in diversi appartamenti. Con la complicità del marito, che si fingeva imprenditore ed era pronto a rilasciare referenze positive per la moglie, la domestica veniva assunta e procedeva con i furti. La Milani non è l’unica vittima della donna. L'articolo Mariella Milani, furto a casa della giornalista del ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

Noovyis : (Mariella Milani, furto a casa della giornalista del Tg2: arrestata la colf) Playhitmusic - - dolsmagazine : -