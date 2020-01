Marco Masini a Sanremo 2020 con Il Confronto e il nuovo album Masini, 30th Anniversary (Di giovedì 16 gennaio 2020) Il ritorno di Marco Masini a Sanremo 2020 si intitola Il Confronto. L'artista fiorentino è quindi pronto a festeggiare i suoi primi 30 anni di carriera sul palco nel quale ha raggiunto il successo nelle Nuove Proposte, con il brano Disperato. Il Confronto farà parte di un album celebrativo dei suoi primi 30 anni di carriera, che festeggerà anche con il lungo tour che ha annunciato per le settimane dopo il Festival di Sanremo. Nei giorni scorsi, si sono aggiunte anche nuove date che l'artista terrà a Milano, Genova e Firenze. Chi è Marco Masini Marco Masini nasce a Firenze nel 1964 e si avvicina alla musica fin da giovanissimo. Nonostante la prolifica attività da cantautore, non riesce a trovare una casa discografica che creda in lui fino al fortunato incontro con Giancarlo Bigazzi, avvenuto nel 1986. Iniziano quindi una serie di collaborazioni importanti, compresa quella in ... Leggi la notizia su optimaitalia

