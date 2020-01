Mara Venier a C’è posta per te: nel sabato sera di Canale 5 la signora della domenica (Di giovedì 16 gennaio 2020) Grande puntata di C’è posta per te il 18 gennaio 2020. Dopo il record registrato nella puntata di esordio Maria de Filippi vuole bissare il successo e regala due grandi ospiti al pubblico di Canale 5. Il primo nome era già trapelato la passata settimana ma poi probabilmente, per motivi di montaggio si è cambiato all’ultimo momento. Parliamo dell’attore Can Yaman che arriva nella puntata di C’è posta per te in onda questo sabato. E non sarà da solo. Poco fa infatti dai social di C’è posta per te è stata annunciata anche la presenza di Mara Venier nello studio di Canale 5. Il nome di Mara non era trapelato in questi mesi, tra una registrazione e l’altra. La squadra di Maria è stata molto brava a tenere segreto il nome della conduttrice di domenica IN che quindi sbarca su Canale 5 per essere ospite della sua grande amica Maria. Mara Venier ARRIVA ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

