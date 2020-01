Mangiare nei ristoranti stellati a 60 euro (Di giovedì 16 gennaio 2020) L’alta cucina dei ristoranti stellati a un prezzo accessibile. Da oggi, fino al 30 aprile, tutti i giorni, sia a pranzo che a cena, venti ristoranti lombardi, tra cui otto stellati e due tristellati Michelin, aprono le loro porte a tutti per l’ottava edizione di Ingruppo. È un’iniziativa che da ormai otto anni celebra la cucina gourmet e promuove le eccellenze del territorio, con l’obiettivo di avvicinare anche la clientela meno tradizionale. I ristoranti che aderiscono La 65a Guida Michelin Italia ha incoronato la Lombardia come la regione più stellata d’Italia, con 62 ristoranti premiati. Tra le new entry dell’edizione 2020 di Ingruppo, Impronte, di Bergamo, che con il giovane chef Cristian Fagone, classe 1988, ha conquistato la sua prima stella. Poi Il Cantinone, di Madesimo, in provincia di Sondrio, guidato da Stefano Masanti e il ... Leggi la notizia su gqitalia

