Magistrato arrestato, non solo soldi e sesso. Dalle clementine al maglioncino: tutte le tangenti contestate al giudice di Catanzaro (Di giovedì 16 gennaio 2020) Non solo sesso con avvocatesse e soldi da personaggi vicini alla ‘ndrangheta. Marco Petrini, il presidente della II Corte d’assise d’appello di Catanzaro, con i conti prosciugati, stando alla Dda di Salerno che ne ha chiesto e ottenuto l’arresto, si faceva corrompere anche con i beni di prima necessità. E così il film che appare negli occhi di chi legge l’elenco dei capi di imputazioni non vediamo la toga intascare bustarelle da 500 euro, suggerire istanze alle avvocate con cui aveva rapporti sessuali o farsi promettere un appartamento o un garage, ma lo vediamo ricevere gamberoni e merluzzetti, champagne e clementine, verdura e formaggi a casa, maglioncini o la promessa di un braccialetto. Regali che gli venivano consegnati in ufficio o a casa da due intermediari: un medico e un imprenditore incaricati da un ex consigliere regionale, Giuseppe Tursi Prato ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

