Mafia, quella dei pascoli si è specializzata in truffe Ue. “Frode pure su base Nato di Niscemi: terreni spacciati per agricoli. Ma lì c’è il Muos” (Di giovedì 16 gennaio 2020) Katia Crascì, nata a Tortorici nel 1979, aveva chiesto contributi per i suoi terreni all’Unione europea. Peccato che nei “suoi” terreni figuravano anche quelli in gestione alla Nato e alla Marina americana (U.S Navy). Cioè gli stessi dove sorge il sistema di Muos, la maxi antenna di comunicazione satellitare americana. C’è anche la base americana di Niscemi tra quelli al centro della maxi inchiesta della procura di Messina sulla cosiddetta “Mafia dei pascoli“: 94 indagati, 48 in carcere e il resto agli arresti domiciliari. Dall’operazione del Ros di Messina e della Gico della Guardia di Finanza, però, emerge come quella dei Nebrodi, storicamente considerata di impronta prettamente rurale, abbia ormai un “nuovo volto”. Di più: l’ufficio inquirente guidato da Maurizio De Lucia ha rivelato invece la “strategia della nuova Mafia di Tortorici, ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

