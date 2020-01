Machu Picchu, sei turisti arrestati per aver vandalizzato il sito archeologico Patrimonio dell’Unesco (Di giovedì 16 gennaio 2020) Sei turisti provenienti da Cile, Brasile, Francia e Argentina arrestati per aver vandalizzato il Machu Picchu, il sito archeologico Patrimonio dell’Unesco. I turisti sono stati sorpresi a defecare e danneggiare il tempio. Ha dell’incredibile la notizia che arriva dal Perù. Sei turisti si sono resi protagonisti di alcuni incresciosi atti di inciviltà all’interno del Machu … L'articolo Machu Picchu, sei turisti arrestati per aver vandalizzato il sito archeologico Patrimonio dell’Unesco NewNotizie.it. Leggi la notizia su newnotizie

