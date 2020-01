Lukaku, che letto grande che hai… lo sfotto’ di Ranocchia: “È per 15 persone?” (Di giovedì 16 gennaio 2020) Quanto è grande il letto di Lukaku? La foto postata su Instagram dall'attaccante belga ha scatenato la curiosità dei tifosi e di Andrea Ranocchia. Il difensore ha rivolto un simaptico sfotto' al compagno di squadra. "È per 15 persone?", gli ha chiesto ironicamente. "No, è per 7", la replica del belga che vive in uno dei due appartamenti di lusso acquistati in una delle zone più esclusive di Milano. Leggi la notizia su fanpage

Inter : ?? | ROOOOOOMEEEELUUUUUUUUUU! 23 secondi di gioco e l'Inter va in vantaggio! ?? Retropassaggio errato di Oliva, ne… - OptaPaolo : 5 - Romelu #Lukaku è tra i cinque giocatori dei top-5 campionati europei che hanno già realizzato cinque marcature… - realvarriale : Grande partita a San Siro con @inter in vantaggio all' intervallo grazie a alla solita fantastica giocata di… -