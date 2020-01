Luigi Mario Favoloso telefona a Barbara d’Urso: sono sparito per un motivo grave (Di giovedì 16 gennaio 2020) Luigi Favoloso rassicura gli italiani attravero Barbara d’Urso e dice che è scomparso per motivi seri L’imprenditore Luigi Favoloso telefona, prima della trasmissione, alla giornalista Barbara D’Urso e racconta i motivi della sua scomparsa, che sarebbero davvero molto gravi. In una lunga conversazione telefonica che si p tenuta prima nel talk show condotto da Barbara D’Urso, l’ex fidanzato di Nina Moric ha raccontato il perché del suo momento di pausa da tutti. Infatti, ha spiegato che sta vivendo all’estero e vuole abbandonare quelle che sono le sue realtà quotidiane. Dallo scorso 29 dicembre 2019 si era allontanato da Torre del Greco, la sua città natale, facendo preoccupare un po’ tutti, in particolare la sua famiglia. Infatti, la madre aveva presentato una denuncia per scomparsa ai Carabinieri della locale stazione ma, dopo 20 giorni, il ... Leggi la notizia su kontrokultura

