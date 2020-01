Luigi Mario Favoloso chiama Barbara d’Urso: ‘Ci ha detto dov’è’ (Di giovedì 16 gennaio 2020) Svolta nel caso che riguarda Luigi Mario Favoloso. L’ex di Nina Moric ha fatto perdere le proprie tracce da fine dicembre, da lì un susseguirsi di voci, indiscrezioni, rivelazioni da parte di amici, familiari e della modella croata che ospite di Domenica Live ha raccontato la propria verità riferendo di un forte litigio tra di loro conclusosi con atti di violenza che avrebbero coinvolto anche il figlio di lei, Carlos. Un racconto choc che ora Favoloso smentisce al telefono con Barbara d’Urso. La telefonata tra Barbara d’Urso e Luigi Mario Favoloso Nella puntata di Pomeriggio Cinque in onda il 15 gennaio, infatti, la conduttrice riferisce di una telefonata avuta poco prima di andare in onda con lo stesso Luigi, che ha rivelato alla d’Urso dove si trova in questo momento e come sta. “Alle ore 16:22 ci ha telefonato Luigi Mario Favoloso, da una scheda non ... Leggi la notizia su tvzap.kataweb

