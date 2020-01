Luigi Mario Favoloso accusato di aver tradito Nina Moric (Di giovedì 16 gennaio 2020) Luigi Mario Favoloso sta scrivendo una nuova pagina della cronaca italiana e ne è ben consapevole. Oggi nel salotto di Pomeriggio Cinque a parlare della scomparsa vera o presunta, e delle possibili motivazioni che stano dietro a questa scelta, è Serena. Questa ragazza si è trovata in collegamento con Barbara d’Urso, a cui ha rilasciato delle dichiarazioni che hanno stupito la padrona di casa, e non solo. Secondo quanto raccontato da Serena, la condotta di Luigi Mario Favoloso, nei confronti di Nina Moric sarebbe stata molto torbida. I due, si sarebbero conosciuti su Facebook, e dopo aver chattato per diversi mesi, si sarebbero incontrati a Milano. Durante quest’unico incontro, tra i due ci sarebbe stato del tenero (a buon intenditore poche parole), al termine del quale Favoloso ha fatto ciò che meglio gli riesce ultimamente…è sparito. La giovane ... Leggi la notizia su trendit

