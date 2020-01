Luigi Di Marzio lascia il M5s e passa al Misto: "Si è rivelata un'esperienza deludente" (Di giovedì 16 gennaio 2020) Il senatore Luigi Di Marzio lascia ufficialmente il Movimento 5 Stelle. "Di fronte a un'epurazione di fatto, della quale non posso che dover prendere atto, ancorché con il rammarico di separarmi da colleghi integerrimi, per fugare qualsiasi dubbio in merito, formalizzo in questa sede la mia decision Leggi la notizia su liberoquotidiano

MauroBeltramo : RT @giornalettismo: Uno vale uno. E Palazzo Madama un altro senatore lascia il #M5S per passare al gruppo misto: Luigi #DiMarzio era uno d… - SilvanoRubino : Ah la nobiltà dei grandi ideali 'era tra i parlamentari del M5S in ritardo con la restituzione di una parte delle i… - ANTEO17 : Il senatore Luigi Di Marzio ha lasciato il Movimento 5 Stelle -