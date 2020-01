Ludovica Comello lascia Italia’s Got Talent: “In maternità durante la finale” (Di giovedì 16 gennaio 2020) E’ appena partito Italia’s Got Talent, ma la produzione ha già scelto di dare una grande notizia al proprio pubblico: pur presentando i primi episodi regolarmente, con ampio spazio a fasi già registrate in fase eliminatoria, Ludovica Comello non farà parte dell’intera edizione 2020. Come noto da diversi mesi, la conduttrice è incinta del suo primo figlio; attualmente, sarebbe quindi occupata a registrare gli episodi serali del Talent al sesto mese di gravidanza. Una situazione sostenibile per il momento, ma che inevitabilmente porterà la conduttrice del programma abbandonare a metà strada il proprio lavoro per lo show Sky. L’annuncio ufficiale di Ludovica Comello: le ultime puntate di Italia’s Got Talent coincideranno con il parto del suo prmo figlio. Caccia alla sostituta Mentre va in onda la prima puntata della quinta stagione dell’era Sky, Ludovica ... Leggi la notizia su velvetgossip

