L’oroscopo del giorno 16 gennaio: le previsioni astrali segno per segno (Di giovedì 16 gennaio 2020) L'oroscopo di giovedì 16 gennaio 2020 segno per segno: ecco le previsioni astrali su amore, lavoro e fortuna per i 12 segni zodiacali, con i voti dell'astrologa Ginny e i consigli per iniziare la giornata nel modo giusto.La Luna in Bilancia non va d'accordo con tutti i pianeti in Capricorno quindi diciamo che ascoltare l'istinto sarà davvero difficile. In compenso è l'ultimo giorno di Mercurio in Capricorno: da domani in Acquario porterà idee più geniali. Leggi la notizia su fanpage

