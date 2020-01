Lodovica Comello non condurrà la finale di Italia’s Got Talent: “Il parto sarà in quei giorni” (Di giovedì 16 gennaio 2020) Al via la nuova edizione del Talent di Tv8 e Sky Uno, ma la Comello non condurrà la finale del 25 marzo in diretta. La presentatrice è incinta del marito Tomas Goldschmidt e il parto del loro primo figlio, un maschietto, è previsto proprio nei giorni dell'ultima puntata. Resta da capire chi sarà chiamato a sostituirla. Leggi la notizia su fanpage

italiaserait : Italia’s got talent, Lodovica Comello non condurrà la finale: il motivo - SMSNEWSOFFICIAL : ITALIA’S GOT TALENT: Il primo finalista è il ventriloquo Andrea Fratellini con Zio Tore. Le interviste a Frank Mata… - lilwolfirekelly : Lodovica Comello è la prova che si può fare -