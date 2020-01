Liverpool: come mai Oxlade-Chamberlain è prezioso per Klopp (Di giovedì 16 gennaio 2020) Oxlade-Chamberlain si sta rivelando una risorsa preziosissima per il Liverpool di Klopp. Nessuno ha le sue caratteristiche Dopo il grave infortunio che lo ha tenuto fuori per un anno, Oxalide-Chamberlain è praticamente un nuovo acquisto per il Liverpool di Klopp. In un centrocampo forse privo di interni efficaci nell’ultimo passaggio, l’inglese rappresenta quella mezzala verticale e creative che mancava. Grande dinamismo e capacità di aggredire gli spazi, si sa fare ben trovare tra le linee (come per esempio nella slide sopra). Dimostra poi un’ottima intesa con Firmino, visto che occupa spesso le zone di campo liberate dal brasiliano. Insomma, una risorsa preziosissima per Klopp, mancata lo scorso anno. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

