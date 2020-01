LIVE Sport, DIRETTA 16 gennaio: vittoria del Settebello contro la Francia negli Europei, male gli azzurri della lotta (Di giovedì 16 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Tutto lo Sport e gli eventi del 16 gennaio: orari e programma 20.15 BIATHLON – Saranno sedici gli italiani in gara a Lenzerheide dal 23 gennaio al 2 febbraio nei Mondiali giovanili di biathlon, incluse le fresche medagliate YOG Linda Zingerle e Martina Trabucchi. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 19.50 LOTTA – Si chiude con un bilancio estremamente negativo per l’Italia la seconda giornata delle Ranking Series 2020 di Ostia. Arianna Carieri e Riccardo Abbrescia accedono ai ripescaggi ma escono di scena prima del Final Block. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 19.21 F1 – Dati poco confortanti dal simulatore per la Ferrari 2020? Le indiscrezioni preoccupano i tifosi della Rossa. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 19.09 PALLANUOTO – Sandro Campagna decisamente poco soddisfatto della prestazione dell’Italia ... Leggi la notizia su oasport

