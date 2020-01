LIVE Sport, DIRETTA 16 gennaio: vittoria del Settebello contro la Francia negli Europei, grave incidente alla Dakar per Stramer (Di giovedì 16 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Tutto lo Sport e gli eventi del 16 gennaio: orari e programma 21.55 BASKET – Pessima sconfitta della Famila Schio a Lione contro l’Asvel per 48-85 nella decima giornata della fase a gironi dell’Eurolega femminile. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 21.35 JUDO – La Federazione Internazionale ha ufficialmente assegnato all’Uzbekistan i prossimi Campionati del Mondo Senior in programma nel 2021. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 21.15 DAKAR – Un altro grave incidente si è verificato quest’oggi nel corso dell’undicesima tappa della Maratona del Deserto, con il pilota olandese Edwin Stramer che adesso è ricoverato all’ospedale di Riyadh in condizioni critiche. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 20.45 CURLING – L’Italia conclude la penultima giornata del round robin con due ... Leggi la notizia su oasport

ManCityMEN : Lionel Messi 'wants' Barcelona 'to sign' Sergio Aguero #mcfc - wwwSPORTit : #CoppaItalia Chi vince trova la #Juventus ai quarti. Segui la diretta di #ParmaRoma - alfredosalzano : VG7 edizione serale in onda sui canali di Tvsette ed in live streaming #arresti #calcio #beneventocalcio… -