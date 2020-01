LIVE Sport, DIRETTA 16 gennaio: Mayer vince l’ultima prova a Wengen, Paratore in testa ad Abu Dhabi (Di giovedì 16 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Tutto lo Sport e gli eventi del 16 gennaio: orari e programma 14.15 CICLISMO – L’Italia parteciperà alla Vuelta San Juan, corsa a tappe in programma in Argentina dal 26 gennaio al 2 febbraio. Sei azzurri in Sudamerica, spicca la presenza di Filippo Ganna. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 14.05 GOLF – Prestazione magnifica di Renato Paratore nel primo giro dell’Abu Dhabi HSBC Championship: l’azzurro è in testa alla gara! CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 14.00 SCI ALPINO – Matthias Mayer ha firmato il miglior tempo nella seconda prova della discesa di Wengen, l’azzurro Innerhofer è ottimo quarto. Dominik Paris non forza ed è fuori dalla top ten. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 13.50 SPEED SKATING – Katia Filippi ha conquistato la medaglia di bronzo nella mass start alle Olimpiadi ... Leggi la notizia su oasport

ManCityMEN : Lionel Messi 'wants' Barcelona 'to sign' Sergio Aguero #mcfc - wwwSPORTit : Ottavi di Coppa Italia, la Juventus travolge l’Udinese. La Fiorentina elimina l’Atalanta. Milan-Spal 3-0… - Sproza24 : RT @ManCityMEN: Lionel Messi 'wants' Barcelona 'to sign' Sergio Aguero #mcfc -