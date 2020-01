LIVE Sport, DIRETTA 16 gennaio: attesa per gli azzurri nella sprint a Ruhpolding. Settebello in acqua agli Europei (Di giovedì 16 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di tutti gli eventi Sportivi in programma oggi, giovedì 16 gennaio 2020. Si prospetta una giornata ricca di Sport nella quale non ci si annoierà di certo. Fari puntati sulle qualificazioni degli Australian Open 2020. Dopo il rinvio delle gare di ieri, il programma odierno è densissimo di incontri. A mezzanotte Lorenzo Giustino (n. 159) scenderà in campo contro il cinese Yan Bai (n. 218), alla stessa ora inizierà anche il match tra Stefano Napolitano (n. 222) e l’argentino Facundo Bagnis (n. 135). Alle 1.30 Lorenzo Musetti sfiderà l’israeliano Amir Weintraub. Paolo Lorenzi si giocherà le proprie possibilità di accesso al main draw contro il ceco Lukas Rosol. A completare il programma degli azzurri, alle ore 5.30 Marcora-Gobson, Mager-Purcell e alle ore 7.00 Viola-Janvier. Tra le donne la ... Leggi la notizia su oasport

zazoomnews : LIVE Sport DIRETTA 15 gennaio: Federica Pellegrini vuole continuare dopo Tokyo Virtus Bologna e Sassari vincono in… - zazoomblog : LIVE Sport DIRETTA 15 gennaio: Federica Pellegrini vuole continuare dopo Tokyo Virtus Bologna e Sassari vincono in… - zazoomblog : LIVE Sport DIRETTA 15 gennaio: Federica Pellegrini vuole continuare dopo Tokyo Virtus Bologna e Sassari vincono in… -