LIVE Maccabi-Olimpia Milano, Eurolega basket 2020 in DIRETTA: trasferta in Israele cruciale verso i play-off (Di giovedì 16 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma della partita Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Maccabi Tel Aviv-Olimpia Milano, match valido per la ventesima giornata di Eurolega 2019-2020. Seconda trasferta consecutiva per gli uomini di Ettore Messina nel doppio turno di Eurolega. Dopo la lezione subita ad Istanbul per mano dell’Efes, l’Olimpia si sposta in Israele per affrontare i padroni di casa nel Maccabi nella caldissima Menora Mivtachim Arena. Gli israeliani vivono un grande momento di forma: sono quattro infatti le vittorie consecutive per la banda di coach Ioannis Sfairopoulos che occupa ad oggi il terzo posto in classifica (13 vinte e 6 perse al pari di Barcellona e CSKA Mosca). Nella partita di martedì sera in terra turca le scarpette rosse hanno tenuto testa alla capolista per i primi dieci minuti, poi il maggiore tasso tecnico ha ... Leggi la notizia su oasport

zazoomblog : DIRETTA Maccabi-Olimpia Milano Live Eurolega basket 2020: orario tv programma e streaming - #DIRETTA #Maccabi-Olim… - zazoomnews : DIRETTA Maccabi-Olimpia Milano Live Eurolega basket 2020: orario tv programma e streaming - #DIRETTA #Maccabi-Olim… - ftg_soccer : GOAL! Maccabi Haifa in Israel State Cup Hapoel Umm al-Fahm 0-1 Maccabi Haifa More live scores: -