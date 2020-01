LIVE Maccabi-Olimpia Milano 69-63, Eurolega basket 2020 in DIRETTA: i meneghini lottano per 40′ ma cedono nel finale (Di giovedì 16 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22:08 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE, grazie per aver seguito OA Sport, buon proseguimento di serata e appuntamento alla prossima DIRETTA! 22:07 Wilbekin domina il duello con Rodriguez mettendo a referto 22 punti contro gli 8 dello spagnolo (3/11 al tiro). Il vero Mvp della partita è però Othello Hunter, che chiude con una doppia doppia da 14 punti e 14 rimbalzi. Milano ha 11 punti da Sykes e 10 da Nedovic. 69-63 TERMINA QUI!! 1/2 di Hunter e Maccabi che mantiene l’imbattibilità interna. L’Olimpia ci crede fino all’ultimo, toccando il -3 sulla tripla di Sykes, ma il finale premia i padroni di casa. Lunetta per Hunter a partita ormai chiusa. 0/2 ma la preghiera dall’angolo di Rodriguez non va. Wilbekin pesca Hunter da sotto, fallo di Micov e liberi per lui. 20″ al termine. Ricade male sulla caviglia il ... Leggi la notizia su oasport

