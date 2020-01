LIVE Maccabi-Olimpia Milano 65-57, Eurolega basket 2020 in DIRETTA: tentano l’allungo decisivo gli israeliani (Di giovedì 16 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Ricade male sulla caviglia il playmaker americano costretto al cambio. Ultimi 40″ e Maccabi a un passo dalla vittoria. Sykes esce dal blocco, spara da 8 metri non trovando il fondo della retina. Passi commessi da Wilbekin. Timeout per coach Messina. Ora Milano è costretta a mettere punti a referto per crederci ancora. Sbaglia Sykes al tiro dalla rimessa. Ultimo minuto. 1′ e 13″ al termine del match, terza arbitrale al tavolo per sistemare i secondi sul cronometro. Ultimi due di gioco dopo l’errore di Micov. 68-63 Wilbekin alza la parabola allo scadere! Canestro da campione vero. 66-63 SYKES!!!! TRIPLA ALLO SCADERE DEI 24″!!! 66-60 MICOV DA 3!!! ANCORA VIVA L’Olimpia!! Timeout per Sfairopoulos. 4′ al termine della partita. 66-57 1/2 dalla linea della carità per Hunter, in doppia doppia con 13 punti e ... Leggi la notizia su oasport

zazoomblog : LIVE Maccabi-Olimpia Milano 31-32 Eurolega basket 2020 in DIRETTA: milanesi avanti all’intervallo in una partita do… - zazoomblog : LIVE Maccabi-Olimpia Milano 52-48 Eurolega basket 2020 in DIRETTA: milanesi a contatto alle porte degli ultimi 10'… - zazoomblog : LIVE Maccabi-Olimpia Milano 8-12 Eurolega basket 2020 in DIRETTA: buon inizio per gli uomini di Messina - #Maccabi… -