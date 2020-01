LIVE Maccabi-Olimpia Milano 52-48, Eurolega basket 2020 in DIRETTA: milanesi a contatto alle porte degli ultimi 10′ (Di giovedì 16 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 58-51 ANCORA WILBEKIN!!! ALTRA TRIPLA!! 55-51 Risponde immediatamente Wilbekin! 17 punti per lui. 52-51 TRIPLA DI ROLL!!! INIZIA L’ULTIMO QUARTO!! Perde palla Milano sull’ultimo tentativo e termina il quarto. Ultimo minuto del terzo periodo. 52-48 1/2 per il grande ex della partita. Meno di 2′ nel terzo quarto e liberi per Roll. 52-47 Wilbekin arriva a quota 14 sfruttando il cambio favorevole con Gudaitis. 50-47 Altri due per Roll. 50-45 Wilbekin porta a spasso la difesa e arma la mano di Dorsey da 3. 47-45 Roll si arresta dalla mezza distanza e mette i suoi primi punti. 47-43 2/2 per l’ex Avellino. Liberi per Sykes. 47-41 Wilbekin serve un cioccolatino ad Hunter che sfrutta l’assenza dell’aiuto difensivo e schiaccia a due mani. 45-41 Biligha finta il tiro, parte a sinistra dalla punta e realizza per il ... Leggi la notizia su oasport

zazoomblog : LIVE Maccabi-Olimpia Milano 8-12 Eurolega basket 2020 in DIRETTA: buon inizio per gli uomini di Messina - #Maccabi… - zazoomblog : LIVE Maccabi-Olimpia Milano 23-27 Eurolega basket 2020 in DIRETTA: milanesi avanti grazie ad un ottima difesa -… - zazoomblog : LIVE Maccabi-Olimpia Milano 15-21 Eurolega basket 2020 in DIRETTA: ottimo primo quarto degli ospiti - #Maccabi-Oli… -