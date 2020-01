LIVE Maccabi-Olimpia Milano 45-39, Eurolega basket 2020 in DIRETTA: parziale israeliano ad inizio ripresa (Di giovedì 16 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 45-41 Biligha finta il tiro, parte a sinistra e realizza per il -4. 5′ giocati in questo terzo quarto. 45-39 RISPONDE SYKES DA 3!! 45-36 Dorsey disorienta Gudaitis e dopo lo step back laterale spara la tripla. 42-36 Wolters buca la difesa ospite in penetrazione. Messina costretto al timeout. 11 punti in 3′ per i padroni di casa. 40-36 Tarczewski si mangia due punti e dall’altra parte Wilbekin non perdona, tripla e +4 gialloblù. 37-36 2/2 per lui. Nedovic attacca il ferro, fallo di Hunter e liberi per il serbo. 37-34 Hunter corregge al volo da rimbalzo d’attacco. Partito a mille il Maccabi in questa ripresa. 35-34 Nedovic esce a ricciolo e realizza di mano destra alzando la parabola. 35-32 A segno col libero supplentare l’ex Darussafaka. 34-32 TRIPLA CON FALLO DI WILBEKIN!! POTENZIALE GIOCO DA 4 PUNTI. SI ... Leggi la notizia su oasport

