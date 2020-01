LIVE Maccabi-Olimpia Milano 23-27, Eurolega basket 2020 in DIRETTA: milanesi avanti grazie ad un ottima difesa (Di giovedì 16 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0/2 per l’ex Memphis Grizzlies. Timeout Sfairopoulos. Fallo di Rodriguez sulla partenza in palleggio di Dorsey. 23-27 2/2 per il professore. Micov attacca centralmente, fallo netto di Reynolds e lunetta per il serbo. Bonus raggiunto da entrambe le squadre. 23-25 Dorsey fulmina Gudaitis e arriva fino in fondo con la mano destra. 6′ al termine della prima metà di gara. Timeout per Milano. Messina ferma il gioco dopo la reazione israeliana. 21-25 Tripla in transizione di Dorsey!! 5-0 di parziale Maccabi. 18-25 Cohen corregge in tap-in l’errore di Hunter dopo il gioco a due con Wilbekin. 16-25 Non vale il canestro, solo rimessa per i padroni di casa. Il fallo sembra essere arrivato ben prima del tentativo di tiro, arbitri al tavolo per rivedere la giocata. 19-25 Risponde Dorsey!!! Tripla realizzata e fallo subito. 16-25 DELLA ... Leggi la notizia su oasport

OA_Sport : LIVE Maccabi-Olimpia Milano, Eurolega basket 2020 in DIRETTA: trasferta in Israele cruciale verso i play-off - Pianeta_Basket : LIVE EL - Maccabi Tel Aviv-Olimpia Milano, la diretta testuale - zazoomnews : LIVE Maccabi-Olimpia Milano Eurolega basket 2020 in DIRETTA: trasferta in Israele cruciale verso i play-off -… -