LIVE Maccabi-Olimpia Milano 15-21, Eurolega basket 2020 in DIRETTA: ottimo primo quarto degli ospiti (Di giovedì 16 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16-22 1/2 per l’ex CSKA. Questa volta è il lituano a mandare in lunetta Hunter, bravo a girarsi a canestro dal post basso. 15-22 1/2 per il classe 1993. Gudaitis va ancora forte a rimbalzo e si guadagna altri due liberi. INIZIA IL SECONDO quarto! 15-21 Rodriguez batte la sirena del primo quarto con il palleggio, arresto e tiro laterale dopo rimbalzo d’attacco di Gudaitis. Termina il primo periodo. 15-19 1/2 per il centro americano. Reynolds si guadagna la lunetta per una spinta di Biligha. 0/2 per il lituano. Gudaitis lotta come un leone a rimbalzo, strappa il pallone a Reynolds e subisce il fallo antisportivo del lungo visto anche a Recanati e Reggio Emilia. Ultimo minuto di gioco nel primo quarto. 14-19 2/3 per l’ex Reggio Emilia. Della Valle lucra tre liberi fintando il tiro e subendo il fallo di Bryant. 14-17 Bryant ... Leggi la notizia su oasport

OA_Sport : LIVE Maccabi-Olimpia Milano, Eurolega basket 2020 in DIRETTA: trasferta in Israele cruciale verso i play-off - Pianeta_Basket : LIVE EL - Maccabi Tel Aviv-Olimpia Milano, la diretta testuale - zazoomnews : LIVE Maccabi-Olimpia Milano Eurolega basket 2020 in DIRETTA: trasferta in Israele cruciale verso i play-off -… -