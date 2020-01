LIVE Italia-Francia 6-3 pallanuoto, Europei 2020 in DIRETTA: il Settebello prende il largo nel secondo quarto (Di giovedì 16 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Secondo tempo 8′ Si chiude il secondo quarto con un’azione poco limpida. Intervallo lungo 7′ La rete di Di Fulvio! Il centroboa prima colpisce la traversa èpoi è più veloce di tutti a mettere in rete con un furbo tap in 6′ Incredibile errore di Canonne che, solo davanti a Del Lungo, lo supera con una palombella che si ferma sulla riga 6′ A sorpresa Khasz trova l’angolo giusto dalla distanza con l’aiuto della deviazione di Echenique: Italia avanti 5-3 4′ Goooooooool Figlioliiiiiiiiii!!! Una bordata! Italia avanti 5-2 3′ Controfuga azzurra con Di Fulvio, fermato dall’avversario fallosamente, rigore 3′ Ancora un pallone perso malamente degli azzurri, espulsione di Bodegas 2′ Il goooooool di Figariiiiiii!!! Dal versante sinistro l’Italia sfrutta la seconda superiorità ... Leggi la notizia su oasport

