L’Italia invierà altri militari in Libia? Che età avrebbero e a quali rischi andrebbero incontro (Di giovedì 16 gennaio 2020) «Non vi è alcuno spazio per una soluzione militare». Le parole del presidente del consiglio Giuseppe Conte sembrerebbero non lasciare spazio a equivoci: da parte dell’Italia, non esiste alcuna ipotesi in campo che preveda un rafforzamento delle truppe già presenti in territorio libico. La sicurezza nella mediazione diplomatica di Conte sembrerebbe granitica. «Serve una sostenibile soluzione politica sotto l’egida dell’Onu», ha ripetuto al termine dell’incontro con il premier dei Paesi Bassi Mark Rutte. A smussare la posizione di Conte – e quindi del governo italiano – erano state le dichiarazioni del ministro della Difesa Lorenzo Guerini. «La Difesa è pronta – aveva detto nella mattinata del 15 gennaio – ad essere protagonista in Libia in relazione agli esiti della Conferenza di Berlino, e ad assumere una responsabilità ... Leggi la notizia su open.online

