Libia, Erdogan, dal 2020 perforazioni nel Mediterraneo (Di giovedì 16 gennaio 2020) Per chi si stesse domandando come mai Recep Erdogan sia sceso in campo in Libia per sostenere militarmente il capo del Governo di Tripoli Fayez Al-Sarraj, ecco una prima risposta: quest’anno la Turchia avvierà attività di esplorazione e perforazione nel Mediterraneo nelle zone designate nell’accordo raggiunte dai due a fine 2018. Ad annunciarlo è stato lo stesso Erdogan, che ha voluto anche lanciare un monito ai Paesi contestatori: «Non è più possibile per altri Paesi condurre attività di ricerca sismica e di perforazione senza il consenso della Turchia e della Libia nelle aree designate nell’accordo marittimo». L’accordo contestato da Grecia, Cipro e Egitto Gli accordi, siglati giovedì 28 novembre a Istanbul, riguardano i diritti di estrazione del petrolio e gas nel Mediterraneo orientale e riconoscono la giurisdizione turca in un tratto di acque ... Leggi la notizia su open.online

