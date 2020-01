Libia, Conte rilancia la soluzione politica guidata dall’Onu: ‘Pronti a rimodulare la presenza’ (Di giovedì 16 gennaio 2020) Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte torna a parlare della Libia: “Pronti a rimodulare la presenza sul territorio nell’ambito di una missione europea”. A pochi giorni dall’attesissimo vertice di Berlino, il premier italiano Giuseppe Conte torna a parlare della Libia per ribadire la posizione del governo, che spinge per una soluzione politica guidata dall’Onu. Libia, Giuseppe Conte: “Pronti a rimodulare la presenza in Libia nell’ambito di una missione europea” “L’Italia è pronta a rimodulare la sua presenza in Libia nell’ambito di una missione europea sotto l’egida dell’Onu. E intende giocare un ruolo chiave anche alla conferenza di Berlino, dopo il nulla di fatto a Mosca che ha dimostrato come sul dossier libico nessun Paese può pensare di “risolvere il problema da solo”, ha ... Leggi la notizia su newsmondo

