L’ex di Corona Silvia Provvedi è incinta: ha mantenuto il segreto per 5 mesi, ecco il motivo (Di giovedì 16 gennaio 2020) Nel numero del settimanale Chi, in edicola a partire dal 15 gennaio, è spuntato un articolo molto interessante inerente Silvia Provvedi: la ragazza è incinta. La gemella mora de Le Donatella ha deciso di rivelare, in maniera del tutto esclusiva al settimanale diretto da Alfonso Signorini, di essere in dolce attesa. La sua gravidanza è ad uno stadio già avanzato, sta di fatto che è al quinto mese. Tuttavia, fino a questo momento, ha preferito mantenere il massimo riserbo sulla vicenda nonostante sia molto attiva sui social insieme alla sorella. Durante l’intervista, la cantante ha chiarito anche i motivi di questa decisione. Silvia Provvedi fa il suo annuncio su Chi Il pubblico da casa ricorderà sicuramente l’esperienza de la protagonista mora de Le Donatella al Grande Fratello VIP. La ragazza visse un periodo molto particolare a causa del sentimento che nutriva ancora nei ... Leggi la notizia su kontrokultura

KontroKulturaa : L'ex di Corona Silvia Provvedi è incinta: ha mantenuto il segreto per 5 mesi, ecco il motivo - - LaMammaN1 : Silvia Provvedi incinta del primo figlio: L’ex di Corona è già al quinto... - zazoomblog : Silvia Provvedi è in dolce attesa: l’ex di Fabrizio Corona diventerà presto mamma – VIDEO - #Silvia #Provvedi… -