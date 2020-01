Legge elettorale: si attende verdetto della Consulta sul referendum (Di giovedì 16 gennaio 2020) É in corso al Palazzo della Consulta il consiglio che dovrà sentenziare circa l’ammissibilità del referendum sulla Legge elettorale chiesto da otto consigli regionali. Il loro obiettivo è quello dell’abolizione della quota proporzionale attualmente presente per puntare ad una svolta in senso maggioritario. Il parere della Consulta sulla Legge elettorale A partecipare vi sono, oltre ai legali dei promotori dell’iniziativa popolare Mario Bertolissi e Giovanni Guzzetta, anche gli avvocati Felice Besostri e Pietro Adami portatori delle istanze contrarie. Presenti poi in qualità di uditori Roberto Calderoli e Roberto Ciambetti, delegati delle Regioni Basilicata e Veneto, e i professori Massimo Villoni (Coordinamento democrazia costituzionale), Paolo Maddalena (Attuare la Costituzione) e Federico Fornaro di Leu. Le due diverse posizioni Besostri ha fin da subito giudicato ... Leggi la notizia su notizie

AlessiaMorani : Leggo agenzie incredibili in cui la #Lega dichiara di volere tornare al #Mattarellum. Ma la #Lega ha approvato il… - LegaSalvini : #Salvini: 'Mi aspetto che gli italiani possano scegliere la legge elettorale. Sul caso Gregoretti ho agito per l'in… - you_trend : ?? #BREAKING La maggioranza non ha raggiunto un accordo sulla legge elettorale Fonte: @Agenzia_Italia -