Legge elettorale, la Corte costituzionale: “Inammissibile il referendum sul Rosatellum, eccessivamente manipolativo” (Di giovedì 16 gennaio 2020) Non si terrà il referendum sulla Legge elettorale sostenuto dalla Lega per abrogare le norme sulla distribuzione proporzionale dei seggi e trasformare il Rosatellum in un sistema maggioritario puro. La Corte costituzionale lo ha dichiarato inammissibile perché “eccessivamente manipolativo“. Il quesito referendario era stato proposto da otto consigli regionali (di Veneto, Piemonte, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Abruzzo, Basilicata e Liguria), tutti guidati dal centrodestra. In attesa del deposito della sentenza entro il 10 febbraio, l’Ufficio stampa della Consulta fa sapere che “a conclusione della discussione la richiesta è stata dichiarata inammissibile per l’assorbente ragione dell’eccessiva manipolatività del quesito referendario nella parte che riguarda la delega al Governo, ovvero proprio nella parte che, secondo le intenzioni dei promotori, avrebbe ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

AlessiaMorani : Leggo agenzie incredibili in cui la #Lega dichiara di volere tornare al #Mattarellum. Ma la #Lega ha approvato il… - Agenzia_Ansa : Non si terrà il #referendum sulla legge elettorale sostenuto dalla Lega. Per la Consulta 'è inammissibile' - matteosalvinimi : La Consulta dice di no al referendum sulla legge elettorale. È una vergogna, è il vecchio sistema che si difende: P… -