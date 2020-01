Legge elettorale, la Corte Costituzionale boccia il referendum (Di venerdì 17 gennaio 2020) Legge elettorale, l’attesa per la decisione sul referendum proposto dalla Lega è finita. Il verdetto è chiaro e ha fatto arrabbiare Matteo Salvini. La Legge elettorale è salva. C’era attesa per la decisione della Corte Costituzionale che dopo otto ore ha emesso un parere definitivo. Non all’unanimità, come trapela dalle prime indiscrezioni, ma comunque con … L'articolo Legge elettorale, la Corte Costituzionale boccia il referendum proviene da www.inews24.it. Leggi la notizia su inews24

matteosalvinimi : La Consulta dice di no al referendum sulla legge elettorale. È una vergogna, è il vecchio sistema che si difende: P… - F_DUva : Anche la #CorteCostituzionale boccia le pretese della #Lega. Inammissibile il #referendum chiesto da #Salvini per a… - fattoquotidiano : Legge elettorale, la Corte costituzionale: “Inammissibile il referendum sul Rosatellum, eccessivamente manipolativo” -