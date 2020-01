Legge elettorale, la Consulta boccia il referendum: «Il quesito è manipolativo» (Di giovedì 16 gennaio 2020) La Consulta boccia il referendum sulla Legge elettorale. Non si terrà il referendum sulla Legge elettorale sostenuto dalla Lega per abrogare le norme sulla distribuzione proporzionale dei... Leggi la notizia su ilmattino

matteosalvinimi : La Consulta dice di no al referendum sulla legge elettorale. È una vergogna, è il vecchio sistema che si difende: P… - fattoquotidiano : Legge elettorale, la Corte costituzionale: “Inammissibile il referendum sul Rosatellum, eccessivamente manipolativo” - Agenzia_Ansa : Non si terrà il #referendum sulla legge elettorale sostenuto dalla Lega. Per la Consulta 'è inammissibile' -