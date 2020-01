Leganes-Getafe, Liga: news, pronostico e probabili formazioni (Di giovedì 16 gennaio 2020) Leganes – Getafe venerdì ore 21:00 Leganes-Getafe sarà la prima partita del girone di ritorno della Liga spagnola, il cui calendario è basato – per la prima volta in questa edizione – su due distinti sorteggi. Uno è servito per decidere l’ordine delle partite del girone di andata e l’altro per definire il girone di ritorno. Il Leganes e il Getafe si erano affrontati alla nona giornata, non alla prima: il 19 ottobre al Coliseum Alfonso Pérez era stato il Getafe ad avere la meglio, vincendo per 2-0. A questo secondo confronto stagionale il Getafe arriva dopo due sconfitte consecutive, in trasferta contro il Villarreal e in casa contro il Real Madrid. Pur rimanendo in zona Europa League, è ora in settima posizione, superato sia dal Valencia che dalla Real Sociedad, sopra di un punto. La squadra allenata da José Bordalás si trova quest’anno ad affrontare ... Leggi la notizia su ilveggente

