Lecco, tenta di investire i pedoni in strada come in un videogame: si cerca l'autista impazzito (Di giovedì 16 gennaio 2020) Lavinia Greci L'episodio, avvenuto tra Calolziocorte e Vercurago, è oggetto delle indagini della Polizia locale. A segnalare il gesto, che sembrerebbe quello di un folle, è stato un 21enne Si sarebbe messo al volante della sua automobile bianca. Poi, alla vista di alcuni pedoni, avrebbe tentato di fare loro del male, provando a investirli a mano a mano che attraversavano la strada. Infine, puntando le macchine di altri automobilisti, li avrebbe speronati in una specie di sfida a chi si sposta per ultimo ed evita un incidente molto grave. Quello che sembra finzione cinematografica o al massimo un videogioco, in realtà, è successo davvero, tra Calolziocorte e Vercurago, in provincia di Lecco. Lo scenario di "Carmageddon" Secondo quanto riportato da Il Giorno, alla guida della macchina, che a molti deve essere sembrata impazzita, c'era un guidatore che ha trasformato le strade ... Leggi la notizia su ilgiornale

