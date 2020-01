Le terrificanti avventure di Sabrina 3: il trailer italiano della nuova stagione in arrivo su Netflix (Di giovedì 16 gennaio 2020) Netflix ha diffuso il trailer italiano di Le terrificanti avventure di Sabrina 3, il viaggio all'inferno dello show che tornerà sulla piattaforma il 24 gennaio. Il trailer italiano de Le terrificanti avventure di Sabrina 3, la terza parte della serie Netflix ispirata ai fumetti di Archie Comics, non solo conferma la data di uscita - il 24 gennaio 2020 - anticipata dal video musicale, ma dà un'idea molto più chiara di come sarà il viaggio all'inferno della protagonista. É proprio davanti al signore degli Inferi che Sabrina, la giovane protagonista interpretata dall'attrice Kiernan Shipka, dovrà recarsi nel tentativo di salvare il fidanzato Nick (Gavin Leatherwood). Qualcosa che, come già anticipato dai creatori, e chiarito ancora meglio da questo trailer ita, sarà spaventoso, pericoloso ma anche ... Leggi la notizia su movieplayer

NetflixIT : Lunga vita alla regina! (dell'inferno). La terza parte de Le terrificanti avventure di Sabrina arriva tra una setti… - NetflixIT : Neanche Satana in persona può fermare una ragazza innamorata. Le terrificanti avventure di Sabrina tornano il 24 ge… - escriurem : RT @NetflixIT: Lunga vita alla regina! (dell'inferno). La terza parte de Le terrificanti avventure di Sabrina arriva tra una settimana. #CA… -