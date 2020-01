L'avvocatessa e il magistrato: sesso in cambio di sentenze miti (Di giovedì 16 gennaio 2020) Soldi e prestazioni sessuali, ma anche cassette di pesce e di formaggi. Tutto, secondo l'accusa, poteva essere utile per spingere Marco Petrini, presidente della terza sezione civile della Corte d'appello di Catanzaro e della Commissione provinciale tributaria del capoluogo calabrese, ad aggiustare processi e sentenze. Meccanismi che appaiono quasi consolidati nelle carte dell'inchiesta che ha portato all'arresto del magistrato insieme a Emilio Santoro detto Mario, medico in pensione e dirigente dell'Azienda sanitaria provinciale di Cosenza; Luigi Falzetta; Giuseppe Tursi Prato, ex consigliere regionale; l'avvocato del foro di Locri Francesco Saraco; Vincenzo Arcuri; Giuseppe Caligiuri. Agli arresti domiciliari è finita l'avvocato catanzarese Maria Tassone detta Marzia. Tutti sono indagati per corruzione in atti giudiziari e, per alcuni di essi, è stata contestata l'aggravante ... Leggi la notizia su agi

