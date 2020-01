Lavoro: i giovani che battono la crisi (Di giovedì 16 gennaio 2020) Non solo fuga all’estero, i giovani cervelli che restano in Italia sono una realtà da primato nell’inventarsi il Lavoro come dimostrano le straordinarie innovazioni per il 2020 nate dall’ingegno delle nuove generazioni che saranno presentate per la prima volta domani venerdì 17 gennaio all’Oscar Green, il salone della creatività Made in Italy. L’appuntamento è dalle ore 9,00 in via XXIV Maggio 43 al Centro Congressi Rospigliosi a Roma dove giungeranno centinaia di ragazzi da tutte le Regioni. Sarà possibile incontrare i veri protagonisti italiani del Green Deal e toccare con mano le invenzioni delle nuove start up, scelte dopo una lunga selezione territoriale, destinate a portare profondi cambiamenti nell’alimentazione quotidiana ma anche nei più diversi ambiti, dall’ambiente all’energia, dalla salute alla moda. Una testimonianza tangibile dell’eccezionale talento dei nuovi ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

