L’attore Richard Gere aiuta 121 immigrati bloccati nel Mar Mediterraneo (Di giovedì 16 gennaio 2020) Il famoso attore di Hollywood ha portato acqua e cibo a 121 immigrati bloccati nel Mar Mediterraneo. L’equipaggio ha trascorso otto giorni in attesa del permesso di attraccare in un porto europeo. Ha visitato gli immigrati che erano a bordo di una nave appartenente alla ONG Open Arms. L’attore si è interessato alla loro situazione e ha deciso di aiutarli. Ha colto l’occasione per chiedere aiuto alle autorità internazionali per offrire a tutti la protezione di cui hanno bisogno. “La cosa più importante per queste persone è essere in grado di raggiunGere un porto sicuro, scendere dalla nave, essere a terra e iniziare una nuova vita”, ha detto l’attore settantenne”. Tra gli immigrati che erano sulla barca c’erano 32 minori che sono stati salvati da un’organizzazione con sede a Barcellona, ​​in Spagna. La nave è rimasta in acque internazionali vicino ... Leggi la notizia su bigodino

