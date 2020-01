Lando Buzzanca, lite per il patrimonio: ‘Per i miei figli sono rimbambito’ (Di giovedì 16 gennaio 2020) Rapporti un po’ tesi tra Lando Buzzanca e i figli. L’attore infatti, intervistato dal settimanale Oggi nel numero in edicola, rivela che questi ultimi si sono rivolti a un giudice tutelare per nominare una figura che gestisca il patrimonio dell’uomo: “Ho così scoperto che, all’improvviso, per loro sono diventato un rimbambito…”. LEGGI ANCHE: Lando Buzzanca: ‘Quando facevo il gigolò per mangiare e dormire’ Lo sfogo di Lando Buzzanca: “Anziano ma ragiono ancora bene” “Questa cosa mi fa stare molto male” ammette il volto di tante commedie italiane, che oggi ha 84 anni: “Certo, sono anziano… ma ragiono ancora bene. Ho deciso di vendere la mia casa perché ci sono troppi ricordi legati a mia moglie; qualche anno fa voleva acquistarla la compagna di mio figlio Massimiliano ma io ho rifiutato. E adesso, di colpo, sono ... Leggi la notizia su tvzap.kataweb

