L’accusa: “La Uefa ha cambiato la squadra dell’anno per inserire Cristiano Ronaldo” (Di giovedì 16 gennaio 2020) Polemica dall'Inghilterra sulla 'squadra dell'anno 2019' della Uefa, costruita attraverso i voti dei tifosi ma modificata in un secondo momento per inserire Cristiano Ronaldo: il portoghese, arrivato solo quarto tra gli attaccanti dopo Messi, Lewandowski e Manè, sarebbe stato aggiunto al posto di Kanté. E Marchisio fa un tweet ironico: "Centrocampisti in piazza per protestare". Leggi la notizia su fanpage

