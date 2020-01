La Torre Nera, Amazon abbandona il progetto della serie (Di giovedì 16 gennaio 2020) Cattive notizie per la tanto attesa serie tratta dall’omonima saga di Stephen King, La Torre Nera. Amazon abbandona il progetto. Se ne parla ormai da tanto eppure ancora non si riesce a cavarne un ragno dal buco, fatto sta che Amazon Studios ha deciso di mollare la presa e non occuparsi più dell’atteso pilot de … L'articolo La Torre Nera, Amazon abbandona il progetto della serie proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

