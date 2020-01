La Stampa: Il Torino ha i fari puntati su Younes se parte Iago Falque (Di giovedì 16 gennaio 2020) Qualcosa si muove in casa Torino, secondo quanto riporta la Stampa oggi, Cairo vorrebbe tornare a fare affari con il Napoli nonostante la delusione Verdi. Iago Falque infatti sarebbe ai ferri corti con la società Iago Falque ed il Toro, prove di divorzio, seppur non definitivo. E nel caso partisse, Mazzarri accoglierebbe a braccia a perte l’arrivo di Younes In caso di partenza si sbloccherebbe il mercato del Toro in entrata, con i fari puntati su Younes che il Napoli deve cedere per poter tesserare Lobotka (arriverebbe in prestito). L'articolo La Stampa: Il Torino ha i fari puntati su Younes se parte Iago Falque ilNapolista. Leggi la notizia su ilnapolista

napolista : La Stampa: Il #Torino ha i fari puntati su #Younes se parte #IagoFalque Il Toro pensa ad un prestito del tedesco n… - stellascrittri : Caffè, scatoloni e ricordi, Mood getta la spugna: “Le difficoltà sono troppe” - La Stampa - stellascrittri : Torino perde le sue librerie: “Il 40% si è arreso alla crisi” - La Stampa -