La sorella di Giovanni Custodero: "Ha detto 'mamma abbracciami'. Lei gli ha cantato la ninna nanna. Poi non si è più svegliato" (Di giovedì 16 gennaio 2020) “Mi disse: ‘Farò con voi le feste di Natale e anche Capodanno. Però non chiedetemi altro, non ce la faccio più’. Aveva calcolato tutto: ha aspettato la fine delle vacanze per dirci che voleva essere sedato. Ormai aveva deciso”. Mariana è la sorella maggiore di Giovanni Custodero. Ricorda così il momento in cui il fratello, il “guerriero sorridente”, comunicò loro che non riusciva più a sopportare le sofferenze dovute a un sarcoma osseo, contro il quale lottava da 4 anni. Giovanni è morto nella notte tra sabato 11 e domenica 12 gennaio e Mariana ricorda quei momenti in un’inervista alla Stampa. “Ha detto ‘mamma abbracciami’, lei l’ha abbracciato e gli ha cantato la ninna nanna. Poi non si è più svegliato. ... La sua più grande ... Leggi la notizia su huffingtonpost

